РИАМО – 19 июн. Власти Московской области оказывают социальную поддержку 2,4 миллиона человек, на реализацию этих целей в прошлом году было выделено 48 миллиардов рублей, сообщила первый заместитель министра социального развития Подмосковья Надежда Ускова на публичных слушаниях в Мособлдуме по исполнению бюджета региона за 2018 год.

«Количество получателей мер социальной поддержки у нас 2,4 миллиона человек. На предоставление мер предусмотрено 48 миллиардов рублей. Все меры предоставлены в полном объеме», – сказала Ускова.

Она добавила, что в 2018 году жители Подмосковья могли получить новые меры оказания социальной поддержки.

«Среди них такие как: обеспечение инвалидов и детей-инвалидов средствами реабилитации по дополнительному перечню технических средств, выплата семьям с детьми-инвалидами на приобретение питания и одежды для ребенка в размере 13 тысяч рублей и ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка», – уточнила Ускова.