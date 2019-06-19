РИАМО – 19 июн. В столице организована доследственная проверка по факту травмирования подростка на Киевском направлении Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, в среду по прибытии электропоезда сообщением Москва – Нара на станцию «Переделкино» в межвагонном пространстве охранник обнаружил тело подростка 2003 года рождения с явными признаками электротравмы.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.