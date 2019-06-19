РИАМО – 19 июн. Пять национальных проектов непосредственно завязаны на социальной сфере в России, среди них «Демография», «Образование», «Культура», для их реализации следует вовлекать социально ориентированные НКО и предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Она выступила модератором секции «Инновационные проекты и технологии в реализации национальных проектов» на III форуме социальных инноваций регионов России. В рамках секции также с докладами выступили аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и другие.

«У нас очень ответственный фронт работы. Как минимум пять национальных проектов непосредственно завязаны на социальной сфере, это «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости». Разные регионы – разные возможности. Важно понимать, что нацпроекты делаются для жителей страны, мы должны работать на результат», – сказала Забралова.

Она дополнила, что на мероприятии выступают те люди, которые непосредственно, на практике, курируют реализацию нацпроектов.

«Хотелось бы, чтобы озвученные сегодня успешные региональные проекты и решения стали применяться и на других территориях нашей страны», – пояснила Забралова.

По итогам секции она озвучила предложения по внесению в итоговый документ форума.

«По результатам беседы мы вынесли несколько основных тезисов, которые предлагаем взять в работу. В их числе - необходимость совершенствования законодательства о государственно-частном партнерстве, в том числе в поддержке социально ориентированных НКО в социальной сфере. Кроме того, следует вовлекать социально ориентированные НКО и предпринимателей в реализацию нацпроектов», – перечислила Забралова.

По ее мнению, нужно чаще информировать граждан о ходе реализации нацпроектов.

«Также следует продолжать работу по расширению практики предоставления соцуслуг и соцпомощи на основании социального контракта и повышать ее результативность. Надеюсь, что озвученные проблемы и трудности найдут свое решение. А сегодняшние предложения будут аккумулированы в определенные кейсы для направления в территории», – резюмировала Забралова.

III форум социальных инноваций регионов продлится по 21 июня. В рамках форума российские и международные эксперты проведут свыше 60 лекций и встреч. Участники узнают о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловую программу вошли пленарные сессии, дискуссии и открытые лекции.