РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 июн. В подмосковном Красногорске 23 июня пройдет Летний музыкальный кубок КВН Подмосковья, в игре примут участие более 30 команд со всего региона, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Мероприятие пройдет в «Зеленом театре» городского парка, начало игры в 18:00. Вход свободный.

«500 молодых и дерзких, веселых и находчивых ребят в преддверии Дня молодежи в очередной раз покажут на собственном примере, насколько велика и безгранична планета КВН. <…> Сразу три красногорских команды КВН будут защищать честь округа на этом турнире: «Шестеренки» (МБОУ СОШ №6), Команда «Забавное будущее» (МБОУ СОШ №9) и финалист первой подмосковной лиги КВН команда «Дети Подмосковья» МАУК ККДК «Подмосковье», – говорится в сообщении.

Руководитель проекта «Летний музыкальный Кубок КВН Московской области» Михаил Иванов приглашает всех неравнодушных прийти в парк и поддержать веселых и находчивых.

«Наши команды – самые юные среди всех участников, им очень нужна поддержка красногорцев. Надеемся, что наши ребята покорят сердца жюри, в состав которого входят известные «КВНщики», – подчеркнул Иванов.

В нынешнем году тема музыкального Кубка КВН будет посвящена 90-летнему юбилею Московской области. Формат кубка будет отличаться от обычной игры.

«Это музыкальный фестиваль, а, значит, на сцене будет много зажигательной музыки», – заключается в материале.