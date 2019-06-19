РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 июн. Предпринимателям подмосковного Подольска предложили сотрудничество с чешскими компаниями в рамках развития бизнеса обеих стран, в этом им готовы помочь сотрудники Торгового представительства РФ, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В концертном зале администрации горокруга в среду состоялся круглый стол по вопросам предпринимательства, организованный Союзом промышленников и предпринимателей и администрацией муниципалитета. В ходе встречи экономический советник Торгового представительства РФ при посольстве РФ в Чешской Республике Владимир Комиссарчук рассказал о возможностях развития бизнеса в рамках сотрудничества с предприятиями Чехии.

«Мы оказываем содействие отечественным предприятиям по выходу на международный рынок, в частности, в Чешскую Республику. Мы помогаем искать зарубежных партнеров, организуем «бизнес-миссии», помогаем найти заказы и участвовать в международных выставках, которые проводятся в Чехии. То есть мы предлагаем выйти предпринимателям округа на международный рынок и попробовать реализовывать свою продукцию в Чехии или сотрудничать с чешскими компаниями», – сказал Комиссарчук.

Он добавил, что не так давно Торговое представительство РФ помогло российской компании по строительству автозаправок «под ключ» выйти на заказ в Чехии.

Как отметил президент Союза промышленников и предпринимателей Подольска Николай Леснов, союз сотрудничает с Торговым представительством РФ и может помочь предпринимателям выйти на него. По всем вопросам представители малого или среднего бизнеса могут обращаться в союз.