РИАМО – 19 июн. Проект Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой на территории «Лужников», который 18 июня открыл мэр Москвы Сергей Собянин, можно назвать показательным примером партнерства государства и частных инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Проект реализован на частные средства, город, в свою очередь предоставил землю и доступ к коммунальным сетям. Помимо этого, по результатам конкурса, проведенного инвестором городской инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» стал генеральным проектировщиком и техническим заказчиком объекта.

«Уникальность ситуации со строительством Дворца гимнастики Винер-Усмановой в Лужниках состоит еще и в том, что частный инвестор в качестве ключевого подрядчика при реализации проекта выбрал государственную компанию «Мосинжпроект», которая оказалась самой конкурентноспособной на рынке, с командой высококвалифицированных специалистов с большим опытом создания сложных технологичных объектов. Компания зарекомендовала себя как ответственный исполнитель сложных и важных градостроительных проектов Москвы. А Дворец гимнастики в целом, можно назвать показательным примером партнерства государства и частных инвесторов», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что «Мосинжпроект», 100% акций которого принадлежит правительству Москвы, реализовал и продолжает воплощать в жизнь ключевые градостроительные проекты столицы.

«В том числе реализацию программы развития московского метрополитена и ряда важнейших дорожных объектов, строительство парка «Зарядье» с концертным залом, реконструкция БСА «Лужники» и другие», – перечислил Хуснуллин.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин добавил, что уникальный проект спортивного комплекса был реализован максимально качественно и в установленные заказчиком-инвестором сроки – менее чем за три года.

«Строительные работы не прекращались даже во время проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. На время мундиаля была ограничена поставка строительных материалов и доступ строительной техники на объект. Работы велись исключительно внутри здания Дворца. Сразу после завершения чемпионата работы были возобновлены в полном объеме. В итоге Дворец гимнастики был введен в установленные сроки», – разъяснил Газизуллин.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» мэр Москвы Сергей Собянин открыл 18 июня.