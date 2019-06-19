РИАМО - 19 июн. Сотрудникам хлебокомбината в подмосковном Сергиевом Посаде выплатили задержанную заработную плату в общей сумме 4,7 миллиона рублей, сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С января по июнь текущего года руководство хлебокомбината умышленно не выплачивало сотрудникам зарплату. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее Воробьев поручил заместителю председателя правительства Московской области Вадиму Хромову выехать в Сергиев Посад, чтобы разобраться в ситуации на месте и решить данный вопрос в интересах людей.

«Зарплату выплатили, 4,7 миллиона рублей. Вчера я отправил туда Вадима Валерьяновича Хромова. Они вместе с главой отработали. Вынуждены были «взбодрить» собственника и генерального директора. Вот деньги на следующий день появились», - сказал Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что такие ситуации не должны повторяться.

«Я очень надеюсь, что подобных проблем собственники предприятий допускать не будут. Это частная компания, если нанимаешь людей, обязан заплатить зарплату. Если этого не происходит, это нарушение законодательства. Работники справедливо требовали помощи у нас, у государства, у муниципальной и региональной власти, чтобы эта справедливость восторжествовала. К счастью, как меня информировал мой заместитель, около 5 миллионов рублей работникам выплачены. По крайней мере, деньги поступили», - добавил Воробьев.