РИАМО – 19 июн. Свыше 9 тысяч преступлений и правонарушений пресекла Росгвардия в Москве за первое полугодие 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Росгвардии.

Приоритетной задачей вневедомственной охраны остается обеспечение безопасности и защиты свыше 18 тысяч охраняемых объектов различных форм собственности, более 185 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан и около 500 транспортных средств.

«За истекший период на пульты централизованного наблюдения поступило около 24 тысяч сигналов «тревога», пресечено более 9 тысяч преступлений и правонарушений», – говорится в сообщении.

Подразделения специального назначения за первое полугодие выполнили около 2 тысяч спецопераций. По подозрению в совершении преступлений задержано 365 лиц, выявлено 616 административных правонарушений.

За первое полугодие сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 153 тысячи проверок обеспечения сохранности оружия. По их итогам выявлено 9594 нарушения, виновные привлечены к административной ответственности.

Кроме того, из незаконного оборота изъято более 3 тысяч единиц боеприпасов различных видов, оружие, взрывчатые и наркотические вещества. Выполнено более 400 задач по поиску и обезвреживанию боеприпасов и взрывных устройств.