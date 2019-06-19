РИАМО – 19 июн. На причале «Зарядье» в центре столицы дали официальный старт работе сервиса оплаты водных прогулок непосредственно на теплоходе с использованием бесконтактных банковских карт, карт «Тройка» или с помощью смартфонов, говорится в сообщении пресс-службы Московского банка ПАО «Сбербанк».

«С началом речной навигации в этом году Московский Сбербанк совместно с единым оператором речных перевозок «Умная река» при поддержке столичного департамента транспорта провели полнофункциональное тестирование и запуск в эксплуатацию инновационных POS-терминалов для теплоходов, предлагающих речные прогулки москвичам и гостям города», – говорится в сообщении.

Теперь пассажирам не придется стоять в очереди за билетами. Экипаж туристических или прогулочных теплоходов предложит желающим воспользоваться мобильным устройством от Сбербанка для приобретения билета на прогулку, что позволит избежать покупки поддельных билетов и получить скидку.

«Для Московского банка внедрение каждой новой услуги или сервиса – это стремление сделать жизнь в столичном мегаполисе более удобной и комфортной с помощью современных технологий и передовых решений. Надеемся, что и такой удобный способ оплаты речных прогулок при помощи наших инновационных терминалов будет востребован жителями Москвы и многочисленными туристами», – отметила заместитель председателя Московского банка ПАО «Сбербанк» Лариса Болотина.