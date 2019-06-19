РИАМО - 19 июн. В 2018 году количество смертей в результате дорожно-транспортных происшествий снизилось на 12% и впервые составило меньше тысячи человек, улучшению ситуации поспособствовало в том числе строительство почти 300 километров освещения, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В среду в Мособлдуме прошли публичные слушания по исполнению бюджета Московской области за 2018 год.

«Очень значимые результаты прошлого года. У нас существенное снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. У нас, по плану, было 12,5 случаев на 100 тысяч населения, по факту - 12,29. По плану, нам надо существенно снизить смертность на дорогах и выйти на четыре случая на 100 тысяч населения. Но существенное снижение есть и сейчас, у нас впервые в прошлом году погибло меньше тысячи человек», - сказал Гержик.

Как отмечается в презентации Гержика, смертность в результате ДТП снизилась на 12%. Число смертей снизилось с 1064 до 938.

Министр добавил, что для достижения такого результата был выполнен целый комплекс работ. Было построено почти 300 километров наружного освещения, что стало существенной мерой для снижения смертности в ночное время. Также было проложено около 50 километров тротуаров.