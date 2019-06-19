РИАМО – 19 июн. Анонимный звонок с угрозой взрыва поступил в телевизионный центр «Останкино» в столице, угроза оказалась ложной, сообщает в среду РИА Новости.

Правоохранители провели проверку телецентра из-за угрозы минирования, эвакуацию не проводили.

«В 16:15 проверка в телецентре на улице Академика Королева, 12 завершена, опасные предметы не обнаружены», — говорится в сообщении.

Это уже второе за неделю «минирование» телецентра «Останкино». Анонимная угроза поступала в телецентр 17 июня.

Новая волна сообщений и звонков о «минировании» началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.