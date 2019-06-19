РИАМО - 19 июн. С начала 2019 года в Подмосковье в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» отремонтировано более 3,7 тысячи подъездов в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Вопрос ремонта обсудили на совещании в правительстве Московской области, которое прошло под руководством Пестова. Хорошими темпами, с перевыполнением графика, ведется работа по ремонту подъездов в городских округах Электросталь, Химки, Люберцы, Волоколамский, Шаховская, Можайский, Озеры.

«Очень важно, чтобы ремонт каждого конкретного подъезда был выполнен в соответствии с пожеланиями жителей. С ними необходимо согласовывать цветовую гамму, используемые материалы и дизайнерские решения, графики проведения ремонта, и другие детали» — отметил Пестов.

В ходе обсуждений жителям предлагают самим расставить приоритеты в ремонте подъездов. Выбрать можно более чем из 20 видов работ, среди которых ремонт входных групп, полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов, ремонт мусоропровода, замена окон.

Контроль за ходом работ, а также их приемка выполняется с привлечением собственников и общественных организаций. В том числе участие в этом принимают активисты ассоциации председателей советов МКД Московской области.

Всего в этом году планируется отремонтировать не менее 14,5 тысяч подъездов.

Губернаторская программа «Мой подъезд» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. За это время по программе уже отремонтировано свыше 71 тысячи подъездов.