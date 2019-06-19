РИАМО - 19 июн. Доходы бюджета Московской области в 2018 году составили свыше 510 миллиардов рублей, что на 12,2% больше, чем в 2017 году, основными источниками дохода стали налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, сообщила заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

«Доходы областного бюджета составили 511,5 миллиардов рублей, что выше уровня доходов прошлого (2017) года на 12,2%. При этом необходимо отметить, что в 2015 - 2016 годах аналогичный рост составлял 5,4 - 7,6%. Таким образом в 2018 году осуществили рост доходов на уровне предыдущих двух лет», - сказала Масленкина.

Основными доходными источниками бюджета Московской области в 2018 году стали налог на доходы физических лиц – 169 миллиардов рублей - и налог на прибыль организаций – 156,2 миллиарда рублей.

«У нас, разумеется, лидируют налоговые доходы традиционно. По ним необходимо отметить существенный рост. Совокупный объем можно назвать в пределах 19%», - добавила Масленкина.

Она добавила, что расходы областного бюджета увеличились, по сравнению с предыдущим годом, на 68,8 миллиарда рублей, или на 14,6%, составив 540,4 миллиарда рублей. При этом освоение составило 89,9%, что выше уровня исполнения бюджета 2017 года на 3,9%, бюджета 2016 года – на 3,3%.