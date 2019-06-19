РИАМО - 19 июн. Первая выделенная полоса для магистрального маршрута, расположенная за пределами центра города, заработает в Москве до конца лета, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С начала года уже 55 миллионов поездок в сети «Магистраль». До конца лета заработает первая выделенная полоса для магистрального маршрута за пределами центра – на Волгоградском проспекте», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, автобусы М89 будут быстрее довозить до Московского центрального кольца жителей районов Текстильщики, Кузьминки и Жулебино.

«Магистраль» – программа оптимизации маршрутной сети общественного транспорта Москвы. В рамках «Магистрали» проведена реорганизация маршрутов магистрального, межрайонного и социального значения. Также были изменены прямые маршруты, связывающие центр города и другие районы, организована сеть дополнительных связей в пределах Центрального округа. Официальный запуск состоялся в октябре 2016 года.

Первая выделенная полоса появилась на Волгоградском проспекте в декабре прошлого года. Она проходит от дома 59 на дублере магистрали до дома 56, корпуса 1. Протяженность дополнительного ряда составила 1,2 километра.