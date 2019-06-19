РИАМО - 19 июн. Сотрудники Шереметьевской таможни во время проверки пассажиров рейса Рим — Москва выявили гражданина КНР, который пытался провезти незадекларированные предметы кожгалантереи, обуви и наручные часы почти на 6 миллионов рублей, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

«В результате таможенного досмотра багажа, предъявленных пассажиром, были обнаружены 16 предметов кожгалантереи, обуви и двое наручных часов таких известных брендов, как Hermes, Chanel и Louis Vuitton, — говорится в сообщении.

Согласно заключению, таможенная стоимость задержанных изделий составила 5, 885 миллиона рублей.

«В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров, подлежащих декларированию», — отмечается в сообщении.