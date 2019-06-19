РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 июн. В четверг в микрорайоне Климовск Подольска 32-летняя жительница утонула в реке Рожай, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарно-спасательного гарнизона.

В 14:25 в четверг в дежурную часть поступил звонок от жителей, которые просили вызвать спасателей на дикий пляж к берегу реки Рожай, недалеко от деревни Сергеевка.

«На месте спасателям рассказали, что местная 32-летняя жительница Ирина Растатуева 1987 года рождения купалась в реке в состоянии алкогольного опьянения с двумя напитками в руках, а через какое-то время исчезла», – сказал сотрудник.

По его словам, так как водолазной службы в Подольске нет, спасатели стали нырять в том месте, где ее видели последний раз. Но примерно через полтора часа труп девушки нашли ниже по течению уже всплывшим. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.