РИАМО - 19 июн. В Серпухове начальные классы школы №3 переедут в новое здание 1 сентября 2019 года, данный корпус строят в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», сообщается на сайте администрации городского округа.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Серпухов продолжаются мероприятия по ликвидации второй смены в учебных заведениях. Напомним, что администрацией городского округа было принято решение переоборудовать здание бывшего детского дома на улице Войкова, дом 2, под начальные классы школы №3», – говорится в сообщении.

Месяц назад подрядная организация приступила к демонтажным работам. Сейчас на объекте сделана стяжка полов, продолжается возведение перегородок и замена деревянных окон. Планируется привести в порядок не только внутренние помещения, но и инженерные сети.

Работы ведутся параллельно на двух этажах. На объекте трудятся порядка 30 специалистов. На строительство из областного бюджета выделили около 32 миллионов рублей.

Все работы завершатся к концу августа, чтобы в сентябре школа открыла двери для учеников. Вместимость нового корпуса – 220 человек.