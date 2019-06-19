РИАМО - 19 июн. В аэропорту «Домодедово» пассажир пытался пронести в ручной клади зараженную вредителем сушеную фасоль из Вьетнама, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Вьетнама, инспектором были обнаружены признаки заражения фасоли сушеной карантинным объектом, отсутствующим на территории Евразийского экономического союза, а именно четырехпятнистой зерновкой <…> в жизнеспособном состоянии», — говорится в сообщении.

Наличие вредителя подтвердила экспертиза в лаборатории. Подкарантинную продукцию уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Четырехпятнистая зерновка является наиболее опасным вредителем зернобобовых культур и может уничтожить до 75% урожая в поле и хранилищах.

Вред наносят личинки, питающиеся внутри семян, что приводит к утрате их семенных и продовольственных качеств. Географическая распространенность зерновок отмечена на всех континентах: в Восточной и тропической Азии, на всей территории Африки, в Центральной и Южной Америке, Австралии, Южной и Средней Европе.

Четырехпятнистые зерновки относятся к числу насекомых, которые легко распространяются самим человеком. Все их развитие происходит внутри семян, поэтому они завозятся из одной страны в другую как с посевным материалом.