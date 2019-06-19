РИАМО - 19 июн. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) считает основной причиной падения пропускной способности московского аэропорта «Домодедово» уход из воздушной гавани ряда авиакомпаний, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Счетная палата РФ по итогам проверки расходования бюджетных средств на реконструкцию московского аэропорта «Домодедово» выявила снижение пропускной способности воздушной гавани, так как проект модернизации аэропорта, реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок.

«Основная причина снижения производственных показателей аэропорта «Домодедово» в 2015-2018 годах обусловлена прекращением полетов российских авиаперевозчиков из аэропорта», – говорится в сообщении.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, в 2015 году прекратил полеты из «Домодедова» крупнейший российский перевозчик – авиакомпания «Трансаэро». В 2016 году также прекратила полеты авиакомпания «Оренбургские авиалинии», ее пассажиропоток составил в 2015 году 1,9 миллиона пассажиров.

Кроме того, в 2017 году прекратила полеты авиакомпания «Вим-Авиа», в 2017 году ее пассажиропоток составил 1,75 миллиона пассажиров.

Также в конце 2018 года крупнейший российский чартерный перевозчик Azur Air осуществил перевод всех своих московских рейсов из «Домодедова» в аэропорты «Внуково» и «Шереметьево».

В связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств подрядчиком реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Домодедово» не была проведена в срок. Задействованная подрядная организация АО «Строительное управление №1» (СУ-1) в ноябре 2018 года признана банкротом, государственные контракты расторгнуты. В декабре 2018 года в федеральный бюджет возращены средства в объеме 4,4 миллиарда рублей. Кроме того, по банковским гарантиям взыскано и перечислено в доход федерального бюджета штрафных санкций на сумму 521,4 миллиона рублей.

«Росавиацией принимаются меры по завершению реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в аэропорту «Домодедово». По предложению Росавиации Минтранс России обратился в правительство РФ с просьбой выделить средства из резервного фонда на финансирование объекта в 2019 году», – отмечается в материале.

В настоящее время работы на объекте выполняют ПА «Возрождение», ООО «Научно-Производственная компания «ЭкоПИРС», АО «Центродорстрой». В рамках реализации контрактов ведутся работы по реконструкции искусственных покрытий, реконструкции второй летной зоны аэропорта, реконструкции водосточно-дренажной системы, обустройству ограждения. Сроки завершения работ по контрактам запланированы на конец 2019 года.