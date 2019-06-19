РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июн. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 29 июня состоится фестиваль красок, говорится в сообщении арт-проекта «Вместе зажигаем».

«В рамках празднования Дня молодежи в Люберцах в парке «Наташинские пруды» пройдет фестиваль красок с пенной дискотекой. Начало в 16:00», – говорится в сообщении.

Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений. Организаторы отмечают, что на фестивале будет использоваться качественная краска, которая прошла тесты безопасности. В рамках фестиваля пройдет выступление диджеев и MC.

«Кроме того, фестиваль порадует гостей пенной дискотекой. Генераторы пены установят на сцене, и она будет бить до двух метров в высоту», – отмечается в материале.

Ознакомиться с информацией можно в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/holymoscow.