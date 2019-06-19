РИАМО - 19 июн. Ямы во дворах вошли в топ проблем, которые поднимали жители Подмосковья на портале «Добродел» в течение недели, кроме того, жители региона интересовались вопросами, связанными с тротуарами и детскими площадками, сообщил в среду министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с активными пользователями портала «Добродел». Активные жители Подмосковья также смогли посмотреть на работу центра управления регионом.

«Если мы посмотрим тематики (на «Доброделе» - ред.) за прошлую неделю, которые больше всего волнуют наших жителей, мы видим, что на первом месте - ямы во дворах, на втором месте - все, что связано с незаконным размещением информационных материалов. Цифровое телевидение - мы видим, что после переключения начинает снижаться и уходить из топа», - сказал Рымар.

В пятерку наиболее злободневных также вошли жалобы, связанные с тротуарами, детскими площадками, пешеходными дорожками.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на решение проблемы отводится восемь суток.