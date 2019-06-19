РИАМО – 19 июн. Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску хэтчбека Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Бесступенчатая трансмиссия специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса», — говорится в сообщении.

Ранее трансмиссия уже доказала свою надежность в автомобилях Jatco и машинах альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Коробка была доработана отечественными специалистами с учетом особенностей использования в России.

Также новая версия Lada получила мотор HR-16 на 1,6 литра. Производитель сохранил массу автомобиля и дорожный просвет в 215 миллиметров.

Lada Xray Cross уже прошла все необходимые тесты. На данный момент автомобиль доступен с двигателем 1,8 литра и мощностью в 122 лошадиные силы. Стоимость модели – от 754 тысяч рублей.