РИАМО - 19 июн. В прошлом году министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приобрело свыше 1,7 тысячи новых автобусов, большинство из них купили для предприятия «Мострансавто», сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В среду в Мособлдуме прошли публичные слушания по исполнению бюджета Московской области за 2018 год.

«Мы обновили подвижной состав на 1,7 тысяч единиц, это касается нашего базового предприятии ГУП «Мострансавто». Наши сроки для малого и среднего классов подталкивают перевозчиков постоянно обновлять подвижной состав, чтобы обслуживание было удобным, комфортным и безопасным», – сказал Гержик.

Он добавил, что в прошлом году почти 84% поездок оплачивалось посредством безналичных расчетов. Кроме удобства пассажиров, такой способ оплаты позволяет более четко видеть доходную часть компаний.

Также за 2018 год льготники Подмосковья совершили более 197 миллионов поездок на железнодорожном, электрическом и автомобильном транспорте.

Автопарк «Мострансавто» состоит из более чем 4,4 тысячи автобусов. Предприятие обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов и ежедневно перевозит около 1,5 миллиона пассажиров.