РИАМО - 19 июн. В детском технопарке «Кванториум» Технологического университета в Королеве 24 июня начнутся профильные летние смены по программе «Инженерные каникулы», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Ребятам предстоит получить базовые навыки моделирования, работы в графических программах и другие знания. Этот уникальный летний интенсив придумали педагоги технопарка», – сообщила Забралова.

По ее словам, каникулы проходят в две смены.

«Первая смена продлится до 5 июля, она рассчитана для детей с 13 лет. Эта смена позволит попробовать свои силы в командной работе, научиться применять современные и эффективные методы решения проблем, узнать, что такое инновации и зачем нужны стартапы, на практике понять, как работают искусственный интеллект и машинное обучение, а также освоить основы презентации», – отметила она.

Вторая смена пройдет с 1 по 6 июля и будет рассчитана на детей постарше – от 14 до 16 лет. На ней ребята проведут весь комплекс работ по проектированию, сборке, установке, настройке и вводу в эксплуатацию информационной системы.

По словам Забраловой, обучение и оценка готовой работы будут проводиться по стандартам WorldSkills по компетенциям «Сетевое и системное администрирование» и «Информационные кабельные сети».

«Наставниками на смене будут действующие специалисты в области информационных технологий, обученные эксперты WorldSkills с богатым опытом участия в чемпионатах. Лучшие участники получат право бороться за победу в отборочном этапе, а победители будут представлять «Кванториум» городского округа Королев на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге», – резюмировала Забралова.