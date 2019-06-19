РИАМО – 19 июн. Врачи в Пушкине спасли ребенка с заворотом кишечника, двухлетний малыше уже переведен из реанимации в детское хирургическое отделение, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Московскую областную больницу имени профессора Розанова, расположенную в Пушкинском городском округе, был доставлен мальчик в возрасте двух лет с болями в животе.

«При обследовании ребенка выявлена инвагинация кишечника – это вид непроходимости кишечника, причиной которого является внедрение одной части кишечника в просвет другой», – отмечается в сообщении.

Главный врач больницы Владимир Мануйлов рассказал, что период времени до обращения в больницу был достаточно большой, между стенками кишечника возникло воспаление, поэтому полностью расправить кишечник консервативно уже не представлялось возможным.

«Ребенку провели эндоскопическую операцию – через три небольших прокола в передней брюшной стенке удалось расправить инвагинацию и решить проблему. Сегодня мальчик чувствует себя хорошо, и уже переведен из отделения реанимации в детское хирургическое отделение», – дополнил Мануйлов.

Он отметил, что самыми опасными последствиями такого заболевания являются перитонит, некроз тканей и интоксикация, что создает угрозу жизни пациента.

Медик призвал родителей не заниматься самолечением и при появлении симптомов – внезапного повышения температуры тела, болей в области живота, приступов тошноты и рвоты у ребенка – незамедлительно обращаться к врачу.