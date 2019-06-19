РИАМО - 19 июн. Активные жители Подмосковья увидели работу центра управления регионом в доме правительства Московской области, затем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с активистами, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня мы в таком формате впервые встречаемся вместе с активными жителями нашего региона, наших городов. И сюда, в Красногорск, мы пригласили жителей, которые пишут мне на почту разные инициативы, предложения, жалобы. И наша задача сегодня - еще раз показать, как работает центр управления регионом и, самое главное, как мы на местах реагируем, как мы на местах решаем проблемы», - сказал Воробьев на встрече.

Он добавил, что центр управления регионом получает обращения на самые злободневные проблемы городов Подмосковья.

Кроме этого, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар доложил об итогах работы портала «Добродел» за неделю.

«Мы видим, что больше всего за прошлую неделю мы получили обращений из Подольска, Одинцова и Долгопрудного. И мы видим, что в Подольске, например, один пользователь сообщил о 191 проблеме, при этом хочется отметить, что в Долгопрудном сообщили три пользователя о 610 проблемах», - отметил Рымар.

Во время встречи к губернатору обратилась жительница Дубны Анна Ореховская с просьбой запретить деятельность предприятия по переработке медицинских отходов в центре города. Инициативная группа жителей собрала более 5 тысяч подписей.

«На уровне города все, что можно было, мы решили, и нам нужна была поддержка губернатора, огромная удача, что удалось попасть на эту встречу. И губернатор обещал нам помочь», - отметила Ореховская.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на решение проблемы отводится восемь суток.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.