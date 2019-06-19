РИАМО - 19 июн. Сотрудники МУ МВД России «Щелковское» задержали молодого человека, которого подозревают в ранении оперуполномоченного на территории городского округа Фрязино, им оказался уроженец одной из республик Средней Азии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в городском округе Фрязино на проспекте Мира оперуполномоченный заметил гражданина, который имел схожие приметы с лицом, возможно причастным к совершению преступления.

«После проверки документов полицейский предложил ему проследовать в отдел полиции, после чего злоумышленник нанес сотруднику уголовного розыска удар ножом. Сотрудник полиции госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости в медицинское учреждение», – сообщила начальник пресс-службы Главного управления министерства внутренних дел России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские задержали подозреваемого в кратчайшие сроки. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.