РИАМО - 19 июн. В Москве прошла конференция «Цифровизация транспортной логистики», организованная журналом «Логистика» при партнерстве страхового дома «ВСК», говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Мероприятие, прошедшее 18 июня, стало информационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса и отраслевых объединений, IT-компаний, банков, лизинговых, страховых компаний и иных участников рынка для поиска вариантов эффективного развития отрасли.

«Участники конференции получили возможность ознакомиться с основными трендами развития транспортной логистики, поделиться практическим опытом с коллегами из крупнейших логистических компаний», — говорится в сообщении.

На конференции звучали доклады на самые острые актуальные темы, начиная от повышения эффективности работы транспортных компаний, внедрения новых технологий для безопасности вождения, до автоматизации и роботизации транспортной логистики, использования искусственного интеллекта и технологии блокчейн.

Управляющий портфелем по страхованию грузов и ответственности перевозчиков САО «ВСК» Надежда Малышева представила онлайн-сервис для клиентов по страхованию грузов, который позволит получать акцепты по большинству отправлений в онлайн-режиме и проводить оперативную оценку рисков по наработанной компанией базе перевозчиков.

«На конференции присутствовало более 200 человек. Кроме этого, дистанционно в офисах ВСК в регионах присоединились еще 50 участников. Выступления докладчиков вызывали неподдельный интерес участников. Зал был полон до самого последнего докладчика, участники задавали острые вопросы, вступали в дискуссии. Было видно, что темы, затронутые на конференции, задели аудиторию за живое», — отметила заместитель главного редактора журнала «Логистика» Анна Ефимова.

Заместитель генерального директора по управлению продажами ВСК Илья Бойченко отметил, что страховой дом «ВСК» уже не первый год выступает генеральным партнером этого мероприятия, которое интересно именно с практической точки зрения. Участники мероприятия смогли поделиться актуальными кейсами и рассказать об эволюции и будущем транспортной логистики.