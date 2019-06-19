РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 июн. В среду председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров вместе с почетными гостями торжественно заложили капсулу с посланием потомкам на месте будущей школы на 900 мест в составе ЖК «Столичный», который возводится в микрорайоне Саввино, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Мероприятие сегодня историческое и важное для Балашихи. Закладка капсулы с посланием потомкам – важный этап в строительстве любого объекта. Школа на 900 мест будет возведена здесь к сентябрю следующего года (2020 – ред.)», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что в рамках реализации национального проекта на территории Московской области, такие социальные объекты, отвечающие всем современным требованиям, появятся во многих муниципальных образованиях региона.

«Совсем недавно состоялась закладка 50 новых школ в 29 муниципальных образованиях (Подмосковья – ред.). Сегодня мы продолжаем это начинание здесь, в микрорайоне Саввино Балашихи. Надеюсь, что нам осталось совсем недолго ждать того времени, когда из этой школы уже будут выходить ученики, а мы будем гордиться их именами и достижениями. Они прославят не только свой город, но и Подмосковье», – пояснил Брынцалов.

Сергей Юров рассказал, что в текущем году в Балашихе началось строительство пяти новых школ.

«Сегодня наша главная задача – чтобы строительство социальных объектов шло с опережением, и они вводились в эксплуатацию до того, как появятся новые жители Балашихи. Поэтому сегодня очень приятно, что здесь, на территории микрорайона Саввино, строители берут на себя эти обязательства, и уже через год школа будет построена и открыта для юных балашихинцев, которые придут сюда учиться», – отметил Юров.

Представитель компании-застройщика Василий Скоромников поблагодарил правительство Московской области, администрацию Балашихи за содействие и поддержку и подтвердил, что объект будет сдан в указанный срок.

После этого Юров и Брынцалов упаковали послание потомкам в капсулу и вместе с учениками гимназии №11 Балашихи заложили ее в памятный камень.

В новом четырехэтажном учебном заведении общей площадью более 17 тысяч квадратных метров разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, библиотека с медиатекой, игровые и спальни для групп продленного дня, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории обустроят спортивную зону и зону отдыха.