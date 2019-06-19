РИАМО - 19 июн. Полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка, обнаруженного между вагонами на станции «Переделкино» Киевского направления Московской железной дороги, молодой человек мог получить удар током, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, обнаруженного между вагонами электропоезда сообщением Москва – «Нара», прибывшего на станцию «Переделкино», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительной информации, подросток получил удар электрическим током.