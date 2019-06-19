РИАМО - 19 июн. До конца 2019 года в Можайском городском округе новые квартиры получат 125 жителей аварийных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В 2019 в Можайском городском округе планируется расселить 125 жителей, проживающих в 36 аварийных помещениях площадью свыше 1,6 тысячи квадратных метров», – заявил глава министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Новостройка с квартирами для переселенцев уже возведена в деревне Дровнино. На объекте проводятся работы по внутренней отделке помещений, монтажу инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории.

Ключи от новых квартир жители получат в четвертом квартале этого года.