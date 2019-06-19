РИАМО - 19 июн. В ближайшие выходные, 22 и 23 июня, будет приостановлено движение поездов на участке Филевской линии столичного метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская», говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ», — говорится в сообщении.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 24 июня, в 05:30.

Всего закроют шесть станций: «Студенческую», «Кутузовскую», «Фили», «Багратионовскую», «Филевский парк» и «Пионерскую». «Киевская» будет открыта, пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В период закрытия строители продолжат монтажные и отделочные работы в вестибюлях станций «Филевский парк» и «Багратионовская». Под платформами заменят более 200 метров кабелей, смонтируют новые трубопроводы и проведут электромонтажные работы в пассажирской зоне, поменяют шпалы. Всего будет задействовано около тысячи строителей.

Компенсационные автобусы КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационными маршрутами можно воспользоваться с 5:00 утра до 2:00 ночи.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» выйдут на дежурство инспекторы, которые помогут сориентироваться и выбрать новый маршрут.