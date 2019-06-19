РИАМО - 19 июн. Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин и президент акционерного общества «Управляющая компания «Просвещение» Михаил Кожевников подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает восстановление детских лагерей в Подмосковье, передает в среду корреспондент РИАМО.

Соглашение было подписано в рамках III форума социальных инноваций регионов, который проходит на ВДНХ в Москве.

«Сегодня подписано соглашение с группой компаний «Просвещение». Это соглашение предполагает предстоящую большую работу по воссозданию материальной и технической базы детских оздоровительных лагерей Московской области. Мы будем стремиться, чтобы инфраструктура была современной, чтобы она отвечала современным представлениям об удобстве и комфорте, чтобы она была пригодна для образовательных целей», - сказал Куракин журналистам после подписания документа.

Он отметил, что в пилотный проект войдут около двух десятков подмосковных детских лагерей.

«Организация детского летнего отдыха на протяжении многих лет требует системных преобразований, это касается как формы, так и содержания. У «Просвещения» уже есть разработанные пилотные проекты по модернизации образовательной инфраструктуры, мы готовы их тиражировать на базе детских лагерей. Для расширения содержания образовательного блока мы предоставим наработанный методический опыт и практики, возможности и базу для профильного обучения сотрудников, что значительно сократит сроки реорганизации», - сказал Кожевников.

III форум социальных инноваций регионов продлится по 21 июня. В рамках форума российские и международные эксперты проведут свыше 60 лекций и встреч. Участники узнают о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловую программу вошли пленарные сессии, дискуссии и открытые лекции.