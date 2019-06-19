РИАМО - 19 июн. Комплекс по выращиванию товарной рыбы появится в городском округе Солнечногорск, там будут разводить осетров, стерлядей, форелей радужных, сазанов и другие виды рыб, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Рыбоводный участок, на котором предполагается создать рыбоводный комплекс, будет расположен в акватории Истринского водохранилища вблизи деревни Пятница городского округа Солнечногорск Московской области. Его площадь составит 0,73 гектара», – сказал Разин.

На участке будет вестись индустриальное рыбоводство с использованием садков и других технических средств, предназначенных для выращивания в аквакультуре. Там планируется выращивать осетровые породы рыб, стерлядь, форель радужную, сазанов, толстолобиков и карасей.

Подобный рыбоводные хозяйства есть в других районах региона, например, на озере Лютце в городском округе Серпухов.

«Минимальный ежегодный удельный объем изъятия рыбы в Московской области составляет 350 тонн с 1 гектара при индустриальном выращивании», – дополнил Разин.

Заседание комиссии по определению границ рыбоводного участка в городском округе Солнечногорск состоялось в Минсельхозпроде области 18 июня. В работе комиссии приняли участие «Московское общество охотников и рыболовов», ассоциации «Мособлрыбхоз» и «Росрыбхоз», ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства», Центральный филиал ФГБУ «Главрыбвод.

Разин уточнил, что забор воды для нужд рыбоводного комплекса из Истринского водохранилища производиться не будет. Также не предполагается перекрытие водохранилища по ширине рыбоводного участка.