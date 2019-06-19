РИАМО – 19 июн. Столичный футбольный клуб «Спартак» лишился двух ключевых игроков – договоры расторгли с защитником Дмитрием Комбаровым и полузащитником Денисом Глушаковым, сообщается на официальном сайте красно-белых.

«Спартак» и Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.

«32-летний хавбек выступал за красно-белых с лета 2013 года. В 2017-м он в статусе капитана команды стал чемпионом России, записав на свой счет ряд важнейших голов, а также выиграл Суперкубок страны», – говорится в сообщении.

Всего хавбек провел за клуб 173 матча и забил 23 мяча.

Также по обоюдному согласию был расторгнут договор с защитником Комбаровым.

«Футболист выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов «Спартака» по этому показателю. За 9 сезонов Дмитрий забил за наш клуб 27 мячей», – отмечается в материале.

В материале уточняется, что по количеству матчей в чемпионатах России Комбаров занимает второе место: больше него в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

«Дмитрий неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой, представлял красно-белых в составе сборной России в финальных турнирах чемпионата мира – 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов», – добавляется в сообщении.

В 2017 году Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Представители клуба, сообщество болельщиков поблагодарили спортсменов и пожелали успехов в дальнейшей карьере.