РИАМО – 19 июн. Расписание электричек Рижского и Горьковского направлений МЖД изменится в связи с плановыми ремонтно-путевыми работами, которые направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Так, на Горьковском направлении работы по развитию путевой инфраструктуры пройдут на станции «Кусково» (в ночь с 21 на 22 июня) и на станции «Реутово» (в ночь с 24 на 25 июня). В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте», – отмечается в сообщении.

Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Кучино», «Салтыковская», «Никольское», «Новогиреево», «Кусково», «Чухлинка», «Серп и Молот».

Кроме того, 21 и 22 июня несколько рейсов между Москвой и станциями «Железнодорожная» и «Балашиха», а также на участке Реутово – Балашиха выведены из расписания.

«Помимо этого, с 21 по 23 июня ремонтно-путевые работы пройдут на перегоне Нахабино – Павшино Рижского направления МЖД. Обращаем внимание пассажиров, что на время проведения работ из расписания будет выведено несколько поездов (в том числе диаметральных маршрутов), выполняющих рейсы на участках: Москва – Нахабино, Москва – Дедовск, Москва – Снегири, Москва – Новоиерусалимская, Тушино – Дедовск, Павшино – Нахабино, Павшино – Дедовск, Царицыно – Нахабино, Подольск – Нахабино, Волоколамск – Шаховская, Новоиерусалимская – Павшино», – перечисляется в материале.

У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

«Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время и с максимально возможным использованием выходных дней, чтобы сохранить для пассажиров привычное расписание и количество пригородных поездов в будни. На период ремонта МЖД организует движение поездов на участках по соседним путям – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны», – добавляется в материале.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

«Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», – заключается в пресс-релизе.