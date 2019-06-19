РИАМО – 19 июн. В деревне Жуковка Одинцовского городского округа началось строительство нового локального торгово-делового центра с подземной автостоянкой, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Суммарная площадь трехэтажного здания с подземной частью и парковкой на 59 мест составит более 8 тысяч квадратных метров. Застройщиком проекта выступает индивидуальный предприниматель.

«Возведение локального торгово-делового центра планируется завершить в третьем квартале 2020 года, а первую проверку инспекторы регионального Главгосстройнадзора проведут уже на следующей неделе, 24 июня. Помимо торговых площадей и офисов, центр будет оснащен подземной стоянкой на 59 автомобилей. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

На первом этаже здания обустроят торговые помещения, зону разгрузки, административно-бытовые, вспомогательные и складские помещения, охранно-пожарный пост и котельную. На втором и третьем этажах разместятся офисы и санитарно-бытовые помещения.