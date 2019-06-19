РИАМО – 19 июн. Работы по капитальному ремонту фасада в рамках региональной программы начались в 208 домах на востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы фонда капремонта.
«В рамках проведенных работ в зависимости от типа фасада будут проводиться: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков (для панельных и блочных домов); ремонт лицевой поверхности наружных стен, включая заделку трещин, швов в кирпичных стенах цементным раствором; ремонт оштукатуренных поверхностей стен, откосов; ремонт входных групп, включая ремонт козырьков над входами», – говорится в сообщении.
Также будут приведены в порядок цоколи и отмостки, балконы, гидроизоляция, что позволяет увеличить срок службы балкона или лоджии, а также предотвращает образование плесени и грибка. В зависимости от типов домов проводится отмывка, покраска и гидрофобизация фасадов.
Все работы, выполняемые в рамках региональной программы капитального ремонта в Москве, проводятся на основании проектной документации, которая в обязательном порядке проходит государственную экспертизу.
Программа капитального ремонта началась в Москве в июне 2015 года. На сегодняшний день она включает 27 919 домов площадью 248,8 миллиона квадратных метров, запланированы ремонт 355 тысяч инженерных систем, замена 112 тысяч лифтов.
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