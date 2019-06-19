РИАМО – 19 июн. Проект по модернизации столичного аэропорта «Домодедово» не был завершен в установленный срок, что стало причиной падения пропускной способности воздушной гавани, сообщает Федеральное агентство новостей.
Такие данные приведены в отчете Счетной палаты России по итогам проверки эффективности расходования бюджетных денег на реконструкцию аэропорта.
Кроме того, в 2012 году Федеральное агентство воздушного транспорта заключило с ЗАО «СУ-1» контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы в «Домодедове».
«Объект должны были сдать в 2014 году, однако он до сих пор еще не завершен», – уточняется в материале.
Ранее Счетная палата России обнародовала рейтинг уровня открытости органов госвласти. Рейтинг самых открытых министерств России возглавили МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
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