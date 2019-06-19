РИАМО – 19 июн. Проект по модернизации столичного аэропорта «Домодедово» не был завершен в установленный срок, что стало причиной падения пропускной способности воздушной гавани, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такие данные приведены в отчете Счетной палаты России по итогам проверки эффективности расходования бюджетных денег на реконструкцию аэропорта.

«Аудиторы уточнили, что проект развития «Домодедова» не был выполнен в срок. Это привело к тому, что пропускная способность воздушной гавани снизилась. Отмечается, что проект реконструкции реализуют Росавиация и оператор аэропорта ОАО «Международный аэропорт Домодедово» с 2012 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2012 году Федеральное агентство воздушного транспорта заключило с ЗАО «СУ-1» контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы в «Домодедове».

«Объект должны были сдать в 2014 году, однако он до сих пор еще не завершен», – уточняется в материале.

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