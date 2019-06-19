РИАМО - 19 июн. Участники форума «Я – гражданин Подмосковья» смогут трудоустроиться в региональные компании, в последний день форума будет представлено около 800 рабочих мест, сообщила в среду журналистам на форуме социальных инноваций регионов министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Московский областной молодежный форум «Я - гражданин Подмосковья» в этом году состоится в седьмой раз. Он пройдет с 11 по 31 июля в Волоколамском городском округе.

«Самое важное в этом форуме («Я - гражданин Подмосковья» – ред.) будет то, что в этом году всем, кто приедет на форум, дадим возможность трудоустроиться. Причем наши коллеги, которые будут выставлены в последний день форума, представят 800 рабочих мест», - сказала Плещева.

Она отметила, что ребята смогут трудоустроиться в крупнейшие компании Подмосковья от аэропорта «Шереметьево» и Mercedes до отеля Hilton, а также рабочие места предоставят другие регионы России.

В Москве на ВДНХ проходит III форум социальных инноваций регионов, где с 19 по 21 июня российские и международные эксперты проведут свыше 60 лекций и встреч, которые расскажут о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловую программу вошли пленарные сессии, дискуссии и открытые лекции.