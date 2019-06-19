РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 июн. Медики городской больницы Красногорска полностью вылечили гнойное воспаление пальца руки у годовалого мальчика, двигательные функции пальца полностью сохранены, ребенок здоров, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Красногорскую больницу №1 поступила мама с годовалым ребенком. При общении с врачами она отметила жалобы на выраженный отек, боль, мокнутие указательного пальца правой руки у малыша.

«Из анамнеза было известно, что за сутки до поступления в стационар ребенок играл с кошкой, которая его оцарапала. В результате в течение 24 часов у пострадавшего развился гнилостно-некротический пандактилит пальца правой руки. Это тотальное гнойное воспаление всех тканей пальца», – сказал заместитель главного врача по хирургии Красногорской городской больницы №1 Сергей Калашников.

В результате слаженных действий врачам детского хирургического отделения удалось полностью вылечить мальчика и сохранить двигательные функции пальца. Сейчас ребенок полностью здоров и активен.