РИАМО - 19 июн. «Мосгаз» проложил 25 километров газовых сетей к поселку Толстопальцево на территории района Внуково Западного округа столицы, также для газификации поселка построили два современных газорегуляторных пункта, сообщил РИАМО в среду генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

«В рамках программы газификации поселка Толстопальцево, к реализации которой «Мосгаз» приступил в декабре 2017 года, согласно плану проложено уже 25 километров полиэтиленовых газопроводов, построено два современных газорегуляторных пункта - «Заря» и «Поляны». Всего же программа включает в себя четыре этапа и прокладку почти 50 километров газовых сетей», - сказал Гасангаджиев.

При выполнении работ применяется прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, которая не подвергается электрохимической коррозии и эксплуатируется не менее 50 лет. Оснащение газопровода запорными устройствами с электроприводами позволяет управлять участками газовой сети дистанционно, что сокращает время перекрытия подачи газа до полутора минут. Это еще один шаг по приведению газораспределительных сетей Москвы к единому стандарту надежности и безопасности.

«В рамках программы газификации поселка Толстопальцево также построены газорегуляторные пункты «Заря» и «Поляны». Ввод ГРП в эксплуатацию исключает дефицит пропускной способности существующих сетей. Газорегуляторные пункты оснащены современным газовым оборудованием и системами автоматизации, контроль над ними будет осуществляться в удаленном режиме из Центрального диспетчерского управления АО «Мосгаз», - уточнил Гасангаджиев.

Таким образом, комплекс проводимых работ позволит обеспечить газоснабжением существующий и перспективный жилой сектор поселка Толстопальцево, а также деревни Постниково, СПК «Поляна-98», СНТ «Фронтовики», СНТ «Луч», СНТ «Заря», СНТ «Искра», СНТ «Ручеек», СНТ «Стрелец» в разных округах Москвы. По плану полное завершение газификации поселка Толстопальцево намечено на декабрь 2020 года.

Работы по газификации поселка Толстопальцево ведутся во исполнение поручения администрации президента РФ, а также по решению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Адресной инвестиционной программы столицы.