РИАМО – 19 июн. Нарушение земельного законодательства устранили в поселении Десеновское в районе кладбища «Ракитки» на участоке №83ю, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости города Москвы.

«Территория свыше 3 тысяч квадратных метров освобождена от незаконных построек, сторонние пользователи выведены», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он пояснил, что ранее земельный участок был предоставлен в краткосрочную аренду и срок договора истек.

«По окончании договорных отношений арендатор должен был освободить территорию и передать земельный участок собственнику. Условия договора не исполнены, арендатор продолжал использовать территорию с нарушением требований к оформлению документов, являющихся основанием для использования земельного участка», – подчеркивается в материале.

Кроме того, на территории были обнаружены 10 объектов самостроя, которые возведены без соответствующих согласований и разрешительной документации.

Госинспекцией по недвижимости применены меры административного воздействия, организация-нарушитель оштрафована. На устранение нарушений земельного законодательства был установлен срок.

«В настоящее время органами исполнительной власти приняты меры по освобождению территории, самострой демонтирован, мусор вывезен, нарушение устранено», – резюмировал Овчинский.