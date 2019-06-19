РИАМО - 19 июн. На юго-западе Москвы началось возведение станции «Университет Дружбы Народов» Коммунарской линии метрополитена, стартовал первый этап строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Начался первый этап работ по строительству станции метро «Университет Дружбы Народов» Коммунарской линии метро». Строители выполняют работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Станция «Университет дружбы народов» запроектирована вдоль улицы Академика Опарина, в районе ее пересечения с улицей Миклухо-Маклая. «Университет Дружбы народов» – одна из станций строящейся Коммунарской линии метрополитена.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что у столичных властей грандиозные планы по строительству метро. Открытие новых линий метро улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч москвичей», – дополнил Бочкарев.

Коммунарская линия снизит возрастающую в связи с развитием новой Москвы нагрузку на южные участки действующих Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.