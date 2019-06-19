РИАМО - 19 июн. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для приспособления пешеходного моста Богдана Хмельницкого вблизи Киевского вокзала для инвалидов и других лиц с ограниченными физическими возможностями, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Пешеходный мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку, который соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные напротив Киевского вокзала, будет отремонтирован. В ходе работ его оснастят двумя лифтами, в результате чего будет обеспечен беспрепятственный доступ для лиц с ограничениями жизнедеятельности», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По проекту планируется провести демонтаж существующих подъемников с гидравлическим приводом, металлических конструкций лифтовых шахт и стеклянных панелей ограждений. Вместо этого будет устроен внутренний металлический каркас лифтовой шахты, новые монолитные железобетонные парапеты, облицованные гранитными плитками, а затем шахты заново остеклят.

«Лифтовое оборудование двух шахт для обслуживания маломобильного населения рассчитано на грузоподъемность 630 килограммов. Также будет обновлено электроснабжение лифтового оборудования и проведена замена существующих шкафов автоматического ввода резерва», – отметил Леонов.

Также модернизируют системы отопления и вентиляции, обновят освещение: будут установлены новые светодиодные светильники, в том числе и в машинных помещениях лифтов. Пожарные и охранные извещатели, переговорные устройства, охранно-пожарные приборы, контроллеры и другие средства в комплексе сформируют единую систему диспетчерского контроля и управления.

Помимо этого, за лифтами будет обеспечен видеоконтроль при помощи камер и цифровых видеорегистраторов с бесперебойным питанием.