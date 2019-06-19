РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июн. Жители подмосковных Люберец 22 июня примут участие во всероссийской акции «Свеча памяти», они почтут память погибших в Великой Отечественной войне, сообщается в Instagram-аккаунте управления по работе с молодежью городского округа.

«В ночь с 21 на 22 июня в городском округе Люберцы пройдет всероссийская акция «Свеча Памяти», посвященная памятной дате со дня начала Великой Отечественной войны. Сбор у памятника-часовни 22 июня в 3:00», – говорится в сообщении.

Шествие проследует от памятника-часовни в центре города до мемориального комплекса «Вечный огонь», где участники акции возложат цветы у памятника павшим в Великой Отечественной войне.

22 июня 1941 года немецкая армия вторглась на территорию СССР и началась Великая Отечественная война, в которой погибли около 27 миллионов советских граждан.