РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июн. Жители подмосковных Люберец 22 июня примут участие во всероссийской акции «Свеча памяти», они почтут память погибших в Великой Отечественной войне, сообщается в Instagram-аккаунте управления по работе с молодежью городского округа.
Шествие проследует от памятника-часовни в центре города до мемориального комплекса «Вечный огонь», где участники акции возложат цветы у памятника павшим в Великой Отечественной войне.
22 июня 1941 года немецкая армия вторглась на территорию СССР и началась Великая Отечественная война, в которой погибли около 27 миллионов советских граждан.
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