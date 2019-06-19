РИАМО - 19 июн. Спасатели вытащили из воды подростка, который начал тонуть в Мещерском пруду на западе столицы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности города Москвы.

«Спасатели московской городской поисково-спасательной станции «Мещерская» во время патрулирования заметили подростка в воде, который подавал сигналы о помощи. Спасатели подняли его с поверхности воды», – сказал собеседник агентства.

Медсестра пляжа осмотрела подростка. В медицинской помощи юноша 2004 года рождения не нуждался. На станцию вызвали его родителей.