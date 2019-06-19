РИАМО – 19 июн. Администрация сельского поселения Кутузовское подмосковного городского округа Солнечногорск и компания «КомЭнерго», которая эксплуатирует объекты канализации в поселении, выполнили предписание областного Минэкологии и устранили нарушение природоохранного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее в ходе административного расследования инспекторы эконадзора установили, что из канализационного коллектора в деревне Брехово вытекают неочищенные сточные воды, которые движутся по уклону в сторону реки Раздеришки.

«Специалисты взяли пробы стоков и речной воды. Анализ показал, что в Раздеришку поступают сточные воды с превышением ПДК соединений азота, серы, нефтепродуктов, поверхностно-активных и других загрязняющих веществ. Стоки поступали, в том числе, и в водоохранную зону Рузинского пруда», – отмечается в сообщении.

Эксплуатирующая канализацию компания была оштрафована и получила предписание устранить нарушение.

«Требования Минэкологии выполнены оперативно: работники нарастили колодец, установили люк, демонтировали трубу, выведенную в водоохранную зону, и расчистили протоку между прудом и озером Черное. В настоящее время сброс сточных вод прекращен», – заключается в материале.