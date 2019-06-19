РИАМО - 19 июн. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» по факту смерти мужчины во время потасовки утром в среду у станции метро «Элетрозаводская» в столице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

Конфликт произошел около 05:30 утра. После драки еще трех человек госпитализировали.

«По данным следствия, 19 июня на востоке Москвы, вблизи станции метро «Электрозаводская», между компанией знакомых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате чего один из мужчин скончался от ножевого ранения, и еще несколько получили ранения», – говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все участники конфликта.

«Расследование продолжается», – добавляется в материале.