РИАМО – 19 июн. Члены профильного комитета Мособлдумы поддержали инициативу о наделении органов местного самоуправления полномочиями по определению границ платных парковок, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

На заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации состоялось обсуждение законодательной инициативы Госсовета Республики Татарстан – парламентарии предлагают внести изменения в закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации».

«Авторы законопроекта отмечают, что субъектам России предоставлено право запрещать платные парковки, прилегающие к социальным, спортивным, образовательным объектам, а также у многоквартирных домов, однако критерии определения этих «прилегающих территорий» не обозначены», – говорится в сообщении.

Помимо этого, не конкретизированы и полномочия по определению границ прилегающих территорий у субъектов страны или органов местного самоуправления. Таким образом, создаются условия для произвольного толкования нормы закона в правоприменительной практике.

«Депутаты Республики Татарстан предлагают, чтобы правительство России устанавливало порядок определения границ, непосредственно прилегающих к объектам упомянутого типа. А в связи с тем, что данные объекты располагаются преимущественно на землях муниципальной собственности, то полномочия по определению границ предлагается передать органам МСУ», – уточняется в материале.

Члены профильного комитета Мособлдумы приняли решение поддержать инициативу коллег из Татарстана.